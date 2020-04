ATLAS si sta sgretolando in diverse mini-comete: Hubble cattura i resti del corpo celeste

Per settimane, astronomi e semplici appassionati hanno cullato il sogno che la cometa ATLAS potesse creare un bellissimo spettacolo, apparendo all’occhio nudo con il suo bagliore verde nel cielo notturno mentre si dirigeva verso il sole. Nelle ultime settimane, invece, l’oggetto ha iniziato a sgretolarsi, ma sta ancora creando uno spettacolo per gli scienziati.

Ye Quanzhi, astronomo dell’Università del Maryland, ha utilizzato il telescopio spaziale Hubble della NASA per dare uno sguardo ad ATLAS il 20 aprile scorso e ha catturato la spettacolare immagine che vedete in alto: i frammenti della cometa. “Seguiamo la rottura di ATLAS da quando è stata rilevata ad inizio aprile, ma con i telescopi da terra non riuscivamo a definire la maggior parte del campo dei detriti. Con Hubble, possiamo finalmente definire le singole mini-comete”, ha detto Ye. L’esperto spera che queste mini-comete possano aiutare gli scienziati a comprendere cosa abbia causato la frammentazione di ATLAS. In particolare, gli astronomi si affidano alla distanza tra i frammenti per ricostruire gli eventi, poiché la distanza aumenta con il passare del tempo da quando si è verificata una specifica frattura.

Le precedenti osservazioni avevano identificato 4 frammenti principali. Nell’immagine di Hubble, ha spiegato Ye, l’esperto ritiene che due di quei frammenti si siano ulteriormente spezzati, creando le due coppie di punti luminosi sulla destra, che rappresentano i 4 frammenti più grandi al momento in cui è stata ripresa l’immagine. Le due nubi luminose sulla sinistra, invece, potrebbero rappresentare il punto in cui frammenti più vecchi si sono distrutti in pezzi più piccoli.

La cometa ATLAS proviene dalla Nube di Oort, una lontana sfera di detriti ghiacciati che circonda il sistema solare a 15 trilioni di chilometri dalla Terra. Questa enorme distanza rende difficile lo studio diretto della nube di Oort, ma analizzare i detriti della cometa ATLAS aiuterà gli scienziati a sviluppare nuove ipotesi su cosa succede laggiù.