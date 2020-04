Oggi il 94° compleanno della Regina Elisabetta: come sono cambiati i festeggiamenti ai tempi dell’emergenza Coronavirus

Oggi la Regina Elisabetta II compie 94 anni e, per la prima volta in 68 anni di regno, non ci sarà il “Royal Gun Salute” a scandire, solennemente e rumorosamente, il compleanno: è la stata la monarca a decidere nei giorni scorsi che, in considerazione dell’emergenza Coronavirus, non erano appropriati i colpi di cannone (a salve) esplosi a mezzogiorno a Hyde Park dai soldati in alta uniforme del Royal Horse Artillery e poo quelli esplosi alla Torre di Londra da un picchetto d’onore dell’Honourable Artillery Company.

E’ già stata cancellata la parata del Trooping the Colour, che dalla metà del ‘700 ogni secondo sabato di giugno, segna il genetliaco regale, il compleanno ufficiale dei monarchi britannici, e la festa nazionale del Regno Unito.

La regina trascorrerà la giornata insieme al principe Filippo, nel castello di Windsor, dove si è trasferita “per precauzione” settimane fa.