Corea del Nord, Trump: “So come sta Kim Jong-un ma non posso dirlo”

“Io so come sta ma non posso parlarne“: lo ha affermato il presidente Donald Trump riferendosi allo stato di salute del leader nordcoreano Kim Jong-un. “Spero che stia bene“, ha aggiunto il tycoon durante la conferenza sul Coronavirus alla Casa Bianca.

Il presidente ha aggiunto che “si saprà relativamente presto” cosa è successo al leader scomparso dalla vita pubblica e dato per gravemente malato.