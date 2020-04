Corea del Nord, mistero sulla salute di Kim Jong-un: spuntano foto satellitari del suo treno

Secondo alcune immagini satellitari, un treno, probabilmente appartenente al leader Kim Jong-un, si troverebbe presso la stazione ferroviaria a lui riservata, che serve il complesso di Wonsan, sulla costa orientale del Paese, mentre ci sono speculazioni sulla sua salute causate, in parte, da un lungo periodo trascorso lontano dai riflettori.

Le foto satellitari rilasciate da “38 North“, sito web specializzato sulle attività della Corea del Nord, non forniscono dettagli sui potenziali problemi di salute di Kim, e fanno eco all’intelligence del governo sudcoreano secondo cui il leader si troverebbe fuori dalla capitale Pyongyang. Il sito precisa infatti che l’avvistamento “non prova dove si trovi il leader nordcoreano né indica nulla sulla sua salute“, “ma dà peso ai rapporti secondo cui Kim si troverebbe in un resort di lusso sulla costa orientale del Paese“.

Le immagini satellitari, riferisce 38 North, mostrano il convoglio ferroviario, “lungo circa 250 metri“, fermo alla stazione del compound di Wonsan “almeno a partire dal 21 aprile“. Il treno non compariva nelle immagini il 15 aprile, ma vi compariva il 23. La stazione del compound è “riservata alla famiglia di Kim”, sottolinea 38 North.

Sono sempre più insistenti le voci non confermate e i resoconti dei media sulla salute del dittatore, emersi da quando non ha presenziati a un evento del 15 aprile scorso per il 108° compleanno di suo nonno, il fondatore della Corea del Nord, Kim Il Sung.

Sullo sfondo delle voci che danno Kim Jong-un morto o fin di vita, la radio di Stato della Corea del Nord ha dato notizia di attività del leader di Pyongyang: “Il compagno Kim Jong-un ha espresso gratitudine agli operai e collaboratori che hanno contribuito alla creazione della città di Samjiyon“, inaugurata dallo stesso Kim a dicembre scorso e sorta vicino al monte Paektu, uno dei simboli nazionali del Paese. La stazione radio non ha specificato in quale forma il messaggio del leader sia stato trasmesso. Giovedì scorso l’agenzia di stampa nordcoreana Kcna aveva riferito che Kim aveva ricevuto un telegramma dal capo del Partito comunista russo in occasione dell’anniversario della sua visita nella Federazione russa.

Quotidiano NK, un sito gestito principalmente da disertori della Corea del Nord, ha riferito nei giorni scorsi che Kim avrebbe subito un intervento cardiovascolare all’inizio di questo mese e che stava trascorrendo la convalescenza in una villa nella provincia del Nord Pyongan. Giovedì scorso, citando un funzionario governativo non identificato, l’emittente sudcoreana SBS ha riferito che Kim sembrava essere a Wonsan da almeno 4 giorni e sarebbe presto tornato a farsi vedere.

A soli 36 anni, il leader soffrirebbe di patologie legate al fumo, al peso e all’affaticamento.