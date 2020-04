Coronavirus, a quanto pare c’è chi non ha ancora capito: parrucchiere aperto con commessa e cliente, tutti sanzionati

La polizia a Nocera Inferiore ha effettuato un controllo amministrativo in un negozio di parrucchiere per signore, sorprendendo all’interno il titolare della licenza, una commessa e una cliente. I tre hanno tentato di giustificarsi dicendo che si trattava di una semplice compravendita di materiale cosmetico, ma sono stati multati. Al titolare è stata applicata, inoltre, la sanzione accessoria provvisoria della chiusura dell’attività per 5 giorni. Ai tre è stato notificato anche l’invito a far rientro presso il proprio domicilio per rimanervi in quarantena fiduciaria per i prossimi 14 giorni.