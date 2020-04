Coronavirus, 1.100.000 casi e 59.000 morti nel mondo: nuovi aumenti in Cina, Giappone e Corea del Sud, Grecia a rischio crisi umanitaria

Sono quasi 59.000 i morti nel mondo a causa della pandemia di Coronavirus. E’ quanto emerge dagli ultimi dati della Johns Hopkins University, secondo cui sono più di 1.100.000 le persone che hanno contratto la Covid-19 e le vittime sono 58.929. Per gli Stati Uniti, segnala la Johns Hopkins University, il bilancio parla di quasi 228.000 casi, il numero più alto di contagi a livello globale, e 7.157 morti. L’Italia resta il primo Paese al mondo per il triste bilancio di 14.681 vittime.

La Cina registra un caso di trasmissione locale di Covid-19 nella provincia di Hubei, dove si trova la città di Wuhan, e 18 casi ‘importati’ di coronavirus. In tutto il gigante asiatico sono ormai 888 i casi ‘di ritorno’, ovvero legati all’estero. A Wuhan, ha riferito la Commissione sanitaria nazionale, sono morte altre quattro persone. Sono invece 1.030 i soggetti asintomatici, dopo che ieri ne sono stati individuati altri 64, 38 dei quali a Hubei. Tra i casi ‘importati’, 190 persone sono state dimesse, mentre 698 restano in ospedale e tra queste ci sono 17 pazienti in condizioni gravi. Il nuovo bilancio ufficiale parla di 3.326 morti con coronavirus e di 81.639 contagi (50.008 a Wuhan). Secondo la Commissione sanitaria nazionale, dall’inizio dell’emergenza sono 76.751 i pazienti dimessi dagli ospedali cinesi.

La Cina si è fermata e ha onorato la memoria delle oltre 3.300 vittime del Coronavirus e dei primi 14 ‘martiri’ caduti in prima linea nell’Hubei lottando contro la pandemia. L’intero Paese s’è raccolto in silenzio alle 10 (le 4 in Italia) per 3 minuti e nell’aria sono risuonate sirene e clacson di auto. Il presidente Xi Jinping e i vertici di Partito comunista e governo, tutti con un fiore bianco sul petto, hanno tenuto una cerimonia alla Zhongnanhai, compound di Pechino della leadership, sostando in raccoglimento davanti alla bandiera nazionale cinese a mezz’asta.

Negli Stati Uniti nuovo triste record – secondo i dati della John Hopkins University – le vittime da Coronavirus in 24 ore sono state 1.480. In totale i decessi da quando si è diffusa la pandemia nel Paese sono 7.406. I casi accertati in tutto il Paese sono 274 mila. New York, lo stato più colpito, raggiunge quota 3.000 morti, il doppio rispetto a tre giorni fa.

Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, il Giappone segnala più di 300 nuovi casi di Covid-19 in un giorno. Secondo i dati delle autorità sanitarie rilanciati dalla Cnn, ieri si sono registrati 314 nuovi casi, 89 dei quali a Tokyo, e sei decessi. Il bilancio ufficiale parla di 89 morti compresi i passeggeri deceduti della nave da crociera Diamond Princess che a febbraio è stata per due settimane in quarantena nel porto di Yokohama. Stando all’agenzia Kyodo, il bilancio complessivo del Giappone è di 3.837 casi, compresi i 712 della Diamond Princess. Il maggior numero di casi, precisa la Kyodo, si registra a Tokyo dove i contagi sono almeno 773. Qui la situazione è “sempre più grave”, ha detto ieri la governatrice Yuriko Koike, che da giorni chiede agli abitanti di rimanere in casa.

La Corea del Sud segnala altri 94 casi di coronavirus e il numero totale di contagi nel Paese sale così a 10.156. E’ invece di 177 il bilancio dei morti con coronavirus, dopo che i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno confermato il decesso di altre tre persone. Più della metà delle vittime, hanno precisato le autorità sanitarie, aveva almeno 80 anni. La zona più colpita resta quella di Daegu, a circa 300 km da Seul, dove si sono registrati 27 dei 94 nuovi casi. Nella capitale, stando ai dati riportati dall’agenzia Yonhap, sono 528 i casi confermati, 22 in più in 24 ore. La Corea del Sud registra inoltre altri 41 casi ‘importati’ e il totale sale così a 688. Ad oggi sono 455.032 le persone che in Corea del Sud sono state sottoposte ai test per la Covid-19 dall’inizio dell’emergenza.

Il ministero della Salute del Messico ha reso noto che il numero di persone che sono morte di Coronavirus nel paese è aumentato a 60. I dati sono aggiornati alla sera di ieri, venerdi’ 3 aprile. Sempre secondo quanto riferito dal ministero, il numero totale di casi registrato e’ di 1.688. Nei giorni scorsi il governo messicano ha ribadito l’invito a non compiere viaggi internazionali se non per motivi di stretta necessita’, in particolare quelli verso gli Stati Uniti. Il monito, contenuto in un comunicato del ministero degli Esteri, segue le “disposizioni emanate per mitigare la dispersione, la trasmissione e le complicazioni della Covid-19”. “Il governo del Messico esorta nuovamente” tutti i concittadini “a evitare viaggi internazionali per motivi ricreativi o di turismo, in particolare tra Messico e Stati Uniti“, recita la nota.

Ai messicani risiedenti all’estero il governo chiede di “rispettare le istruzioni” delle autorità ospitanti, invitando i connazionali a “sospendere temporaneamente” i piani di ricongiungimento con le loro famiglie in patria. Il ministero ricorda inoltre che all’insorgere dell’emergenza sanitaria, Messico e Stati Uniti avevano già stretto una intesa per limitare le attività alla frontiera

Sono 34 i nuovi casi di infezione da coronavirus in Armenia nelle ultime ore, un dato che porta la quota totale a 770. E’ quanto riferisce il sito web del Centro di controllo nazionale per le malattie infettive del ministero della Sanita’. Sono 43, stando ai dati forniti, le persone guarite mentre sette i decessi.

Sono 42 i morti con coronavirus in Israele, dove i casi confermati sono almeno 7.589. Il Times of Israel riporta stamani del decesso di una 88enne all’Ichilov Medical Center di Tel Aviv e di una 67enne al Soroka Medical Center di Beersheba, entrambe con patologie pregresse. I dati del ministero della Sanità di Tel Aviv parlano di 115 pazienti in condizioni gravi e di 427 israeliani guariti dopo aver contratto la Covid-19. Ieri è stata trasferita da Ashdod a Tel Aviv la 22enne israeliana che si è ammalata a causa della diffusione del coronavirus. Le sue condizioni vengono descritte come “serie”: è la paziente più giovane ricoverata in Israele.

E’ allarme coronavirus nei campi profughi in Grecia. Sebbene il contagio sia relativamente limitato nel Paese e le cifre nazionali non siano allarmanti, l’epidemia ha raggiunto la popolazione più a rischio: martedì è stato reso noto il contagio di una donna in uno dei campi piu’ organizzati del Paese, quello di Ritsona, alle porte di Atene. Poco dopo, c’erano piu’ di 20 casi tra i rifugiati. Il campo di Ritsona, a circa 75 chilometri da Atene, ospita circa 2.700 persone nei container, che in alcuni casi hanno addirittura cucina, bagno e doccia, una manna per la media dei campi profughi. Eppure neppure lì è stato possibile fermare il virus.