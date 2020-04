Coronavirus, 149 immigrati in quarantena sulla nave Rubattino: camera di biocontenimento a bordo, “ospedali pronti per ricoveri”

I 149 migranti a bordo della nave Alan Kurdi sono in procinto di essere trasbordati sul traghetto Rubattino della Tirrenia, dove saranno sottoposti al tampone dal personale della Croce Rossa e resteranno in quarantena in attesa di essere poi redistributi tra i paesi della Ue. Le due navi sono a circa un miglio dal porto di Palermo, in attesa del via al trasbordo. I dettagli dell’operazione sono stati decisi nel corso di un incontro tra il prefetto di Palermo, il sindaco, i responsabili della Croce Rossa, dell’Asp e della Protezione Civile. I 149 migranti erano stati soccorsi circa due settimane fa nel Mediterraneo dalla nave della Ong tedesca Sea Eye che in questi giorni e’ rimasta in navigazione al largo delle coste siciliane, in attesa delle decisioni del governo italiano. Ieri, su richiesta della ministra delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, aveva firmato un provvedimento con il quale la Croce Rossa italiana viene nominata soggetto attuatore per provvedere all’assistenza alloggiativa e alla sorveglianza sanitaria dei profughi che adesso resteranno in quarantena sulla Rubattino. Una soluzione in grado di conciliare le esigenze sanitarie legate all’emergenza coronavirus con quelle umanitarie era stata sollecitata nei giorni scorsi da diversi esponenti politici e istituzionali come il presidente della Regione Musumeci e il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Quest’ultimo aveva mantenuto i contatti con la Alan Kurdi, che batte la bandiera della citta’ di Palermo come simbolo di accoglienza, attraverso il portavoce della Ong Jean Ribbeck.

In una riunione in videoconferenza del Centro coordinamento soccorsi, presieduta dal prefetto di Palermo Antonella De Miro, e’ stato fatto il punto sul trasbordo dei 149 migranti a bordo della nave Alan Kurdi – al largo delle coste palermitane – alla nave Rubattino della compagnia Tirrenia, riconvertita in struttura sanitaria i migranti che dovranno trascorrere un periodo di quarantena. L’autorita’ sanitaria locale ha gia’ provveduto ad allertare le strutture ospedaliere in vista di possibili interventi di ricovero, individuando laboratori per l’analisi dei tamponi che saranno effettuati tempestivamente ai migranti e al personale di bordo. La Croce Rossa ha messo a disposizione personale sanitario oltre ad una camera di biocontenimento, ricevuta in dotazione dal Ministero della Salute, da installare sulla Rubattino per l’immediato isolamento dei casi sospetti Covid.

“Sono felice che, finalmente, il governo nazionale abbia accolto la mia proposta sulla quarantena per i migranti. Quando nessuno ne parlava e si andava alla ricerca di strutture nei centri abitati, abbiamo offerto l’idea di una adeguata nave ormeggiata in rada: zero pericolo contagi e ridotta pressione sul Sistema sanitario regionale. Spero che Roma, adesso, formalizzi il contratto nelle prossime ore, prima di nuovi sbarchi” ha detto il Governatore della Regione Sicilia, Nello Musumeci.