Coronavirus, 2 donne si spogliano per prendere il sole completamente nude sul balcone: quartiere nel caos

L’ultimo episodio da insofferenza di quarantena si è verificato ad Altopascio, borgo medievale di 15.500 abitanti in provincia di Lucca (Toscana), dove due donne hanno deciso di prendere il sole sul balcone completamente nude. Le mogli dei vicini hanno scatenato un vero e proprio putiferio: i residenti del condominio di fronte, hanno chiamato i Carabinieri. Che però quando sono giunti sul posto non hanno trovato nessuno: le due signore erano rientrate in casa. E nel quartiere è tornata la calma senza denunce.