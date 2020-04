Coronavirus: 248 morti nelle Rsa del Piemonte e il 30% di positivi

“Nel primo trimestre 2020 sono morte nelle Rsa del Piemonte 2.874 persone, nello stesso trimestre dello scorso anno ne erano morte 2.467. La differenza è di 407 persone, di cui 248 risultano decedute per cause Covid“. Sono i dati diffusi in videoconferenza dall’Unità di crisi della Regione Piemonte. Finora sono stati quasi 14 mila i tamponi eseguiti. “In linea di massima è risultato positivo il 40% del personale, e il 30% degli ospiti, ma si deve considerare che si e’ partiti dai sintomatici”. Entro la settimana i tamponi diventeranno 20 mila.