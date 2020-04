Coronavirus, prime ipotesi per il rientro il 3 maggio: orari differenziati per uffici, industrie e aziende

Tra l’ipotesi a cui starebbe lavorando il governo in vista del 3 maggio, secondo quanto confermano diverse fonti all’ANSA, vi sarebbe quella degli orari differenziati d’ingresso e d’uscita per uffici pubblici, industrie e aziende.

L’ipotesi sarebbe strettamente legata ad un altro nodo centrale: la riorganizzazione dei trasporti pubblici.

Prevedere ingressi e uscite differenziate consentirebbe di alleggerire la pressione sui trasporti.

La differenziazione per orari dovrebbe diventare operativa per gli uffici pubblici al momento del rientro mentre per imprese ed industrie potrebbe esserci un aggiornamento del protocollo firmato dal governo con sindacati ed industrie.