Coronavirus, 38enne esce dalla terapia intensiva dopo 10 giorni: “È una dura prova, la strada per la guarigione è molto lunga”

Ormai è chiaro a tutti che il Covid-19 non è una malattia facile d affrontare neanche per i giovani. Lo testimonia il racconto di un 38enne di Empoli, Francesco Bozzi, ricoverato nell’ospedale della citta’ dopo aver contratto il Coronavirus. Con un messaggio su Facebook, condiviso dal sindaco Brenda Barnini, l’uomo ha fatto sapere di essere uscito dalla terapia intensiva dopo dieci giorni di ricovero.

“E’ stata forse la prova piu’ dura che abbia mai affrontato fino ad oggi – fa sapere Bozzi, che deve restare ancora in ospedale – ma e’ finita e adesso si guarda avanti anche perche’ la strada per la guarigione e’ ancora lunga. A Empoli nel giro di poco tempo hanno triplicato i posti letto di terapia intensiva, e hanno assorbito l’onda”. “Hanno creato una squadra incredibile – conclude riferendosi all’equipe ospedaliera – che fa turni massacranti completamente vestiti con tute protettive, tre paia di guanti, mascherina e visiera per la propria protezione, senza mai poter bere, soffiarsi il naso o andare in bagno, grondanti sudore perche’ le temperature sono a misura di paziente. Sempre sorridenti, gentili e disponibili”.