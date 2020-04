Coronavirus: 416 marinai positivi sulla nave USS Theodore Roosevelt

E’ aumentato il numero di persone contagiate dal nuovo Coronavirus sulla nave da guerra USS Theodore Roosevelt: sono 416, con almeno un marinaio ricoverato in terapia intensiva.

Il dato è stato diffuso dal Pentagono, che ha avvertito su possibili altri focolai sulle navi militari.

Il capitano della USS Theodore Roosevelt, era stato licenziato dopo avere inviato una lettera ai suoi superiori per chiedere che i militari fossero tutelati e non morissero in un periodo non di guerra (il testo era trapelato ai media: a quel punto i casi confermati a bordo erano un centinaio.

Circa 2.700 marinai sono stati fatti sbarcare (poco più della metà del totale a bordo): sono stati sottoposti a test e quelli positivi sono stati isolati negli alberghi di Guam, dove la nave è ancorata. Per 1.164 persone è atteso l’esito del test.