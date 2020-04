Coronavirus, 96enne guarisce a Messina: dimessa dall’Ospedale dopo 2 tamponi negativi

Buone notizie da Messina dove si sono registrate due nuove guarigioni da Covid-19 al Policlinico ‘G. Martino’. Si tratta di due donne di 96 e 57 anni, ricoverate circa due settimane al Covid Hospital. In particolare la 96enne era una degli ospiti della casa di riposo “Come d’Incanto” di Messina.

Arrivata al Policlinico con crisi respiratorie, dopo la degenza e un ciclo di cure ha effettuato i due tamponi previsti che sono risultati negativi. E stata quindi dimessa e si trova adesso presso la struttura cittadina in cui erano stati alloggiati altri ospiti della stessa casa di riposo che non avevano contratto il Covid-19. In città e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 sono 17.