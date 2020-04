Coronavirus: in Abruzzo oggi solo 15 casi su 647 tamponi analizzati (2,3% sul totale)

In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 2.874 casi positivi di Coronavirus, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall’Universita’ di Chieti. Rispetto a ieri si registra un aumento di 15 casi su un totale di 647 tamponi analizzati (2,3 per cento di positivi sul totale). Ieri i positivi erano stati 27 su un totale di 1234 tamponi (2,2 per cento). Sono 328 i pazienti (+4 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (41 in provincia dell’Aquila, 101 in provincia di Chieti, 139 in provincia di Pescara e 47 in provincia di Teramo), 23 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva (7 in provincia dell’Aquila, 3 in provincia di Chieti, 7 in provincia di Pescara e 6 in provincia di Teramo), mentre gli altri 1680 (-40 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (104 in provincia dell’Aquila, 482 in provincia di Chieti, 790 in provincia di Pescara e 304 in provincia di Teramo). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 299 pazienti deceduti (+4 rispetto a ieri).