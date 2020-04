Coronavirus: aereo con aiuti sanitari arrivato a Milano dalla Cina nella notte

Atterrato nella notte a Milano Malpensa un nuovo aereo cargo speciale partito dalla Cina nell’ambito del ponte aereo sanitario organizzato dall’Ambasciata d’Italia in raccordo con la Farnesina e il Dipartimento della Protezione Civile.

A bordo del velivolo sono state imbarcate 1 milione di mascherine, oltre a 120 ventilatori polmonari, 9.000 tute protettive e altro materiale medico-sanitario da destinare all’emergenza COVID-19 nel nostro Paese, in parte acquistato dalla Protezione Civile e in parte reso disponibile con il contributo delle donazioni di SNAM, Ferrari SpA e del Governo cinese.