Coronavirus, AIE: crollo senza precedenti delle emissioni di CO2 dal settore energetico

Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia la pandemia di Coronavirus dovrebbe tradursi in un crollo senza precedenti delle emissioni di CO2 dal settore energetico nel 2020, con il rischio di un probabile forte rimbalzo. Le emissioni globali di CO2 del settore dovrebbero calare di circa l’8% quest’anno, tornando al loro livello più basso dal 2010: potrebbe trattarsi il calo più rilevante mai registrato, 6 volte maggiore del precedente, registrato nel 2009 a seguito della crisi finanziaria globale, rileva l’AIE in un rapporto.

Secondo l’agenzia, quest’anno la domanda di energia dovrebbe scendere del 6%, una perdita enorme: “È uno shock storico per il mondo dell’energia nel suo insieme. Con crisi sanitarie ed economiche senza precedenti, il calo della domanda è sconcertante per quasi tutte le fonti di energia, in particolare carbone, petrolio e gas”, ha commentato Fatih Birol, direttore esecutivo dell’AIE. “Questo declino storico delle emissioni globali, una conseguenza della pandemia e del trauma economico in tutto il mondo, non è assolutamente motivo di celebrazione“, “e se ci fidiamo di ciò che è accaduto dopo la crisi finanziaria del 2008, dovremmo presto vedere un forte rimbalzo delle emissioni con il miglioramento delle condizioni economiche“.