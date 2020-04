Coronavirus, Aifa: “600 centri e 2.111 pazienti per lo studio Tocivid sull’anti-artrite”

Si amplia lo studio Tocivid-19, che sta sperimentando l’anti-artrite tocilizumab nei pazienti con polmonite da Covid-19. I centri registrati in tutta Italia sono 600 e i pazienti arruolati 2.111 (studio di fase II più fase osservazionale), fa sapere l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), che ha aggiornato anche il report dello studio Tocivid-19 con il numero dei centri e dei pazienti registrati per regione. Il farmaco sperimentale “è stato distribuito ai centri in quantità corrispondente al numero di pazienti registrati”. Disponibili sul sito Aifa anche il protocollo dello studio e la relativa sinossi aggiornati.