Coronavirus: in alcuni Paesi l’emergenza non esiste

Nei Paesi dove la democrazia è soffocata dal regime, l’emergenza Coronavirus perde i connotati di urgenza e criticità: in alcuni Stati non si parla di pandemia e nelle versioni ufficiali non si riportano contagi.

Qualche esempio?

In Bielorussa si registrano casi positivi, ma la vita prosegue senza variazioni, anche seguendo il consiglio del presidente Alexandr Lukashenko: “Fare la sauna, bere tanta vodka e lavorare molto per uccidere il virus nei vostri organismi“.

Nessun caso né vittime per Coronavirus in Turkmenistan: la parola stessa è vietata perché non esiste e quindi devono essere usati i termini “malattia” o “infezione respiratoria” (in compenso vige il divieto di spostamenti interni e l’obbligo di indossare la mascherina).

In Tagikistan tutto scorre regolare: le frontiere sono chiuse (lo sono sempre state) ed il presidente Emomali Rahmon ha chiarito che non ci sono casi nel Paese “perché gli standard sanitari sono i più alti al mondo”, “la pulizia della casa e il rispetto degli standard sanitari sono tra le più grandi qualità dei tagiki“.

Nessun contagio riportato in Corea del Nord, anche se il dittatore Kim Jong-Un ha bloccato i collegamenti aerei e ferroviari con l’estero, e ha ordinato la disinfezione di palazzi, strade e piazze.