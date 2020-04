Coronavirus, allarme in Giappone: a Tokyo nuovo record giornaliero

Nuovo record di contagi in 24 ore a Tokyo: secondo le autorità, nella stima preliminare per oggi si attendono 130 nuove infezioni – il più alto tasso di aumenti registrato – che dovrebbe portare a oltre 1000 il numero totale di infezioni da coronavirus, riporta Kyodo News.

Il conteggio di domenica arriva dopo 118 casi segnalati a Tokyo sabato: per la prima volta l’incremento giornaliero aveva superato quota 100.

Durante una trasmissione televisiva, la governatrice di Tokyo Yuriko Koike ha affermato di ritenere che “si sia entrati in nuove condizioni, in una nuova fase” nella quale “la massima priorità va data a salvare le vite umane, la seconda a prendersi cura dei malati gravi, la terza a evitare che il sistema sanitario collassi“.