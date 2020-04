Coronavirus, allarme a Tokyo: “Situazione sempre più grave”

La situazione a Tokyo è “sempre più grave” secondo la governatrice della città, Yuriko Koike: nella capitale del Giappone continua ad aumentare rapidamente il numero di casi di Coronavirus.

Ieri le autorità ne hanno confermati 277 in tutto il Paese, 97 dei quali a Tokyo, un pessimo record per la città. “Ho detto molte volte che Tokyo è in una situazione grave, che potrebbe verificarsi un’esplosione” di casi di Coronavirus e “questa situazione è diventata ancora più grave“, ha affermato la governatrice, che da giorni chiede agli abitanti di rimanere in casa.

Ad oggi in Giappone i casi confermati di Coronavirus sono 3.508, mentre le vittime sono 84.