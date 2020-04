Coronavirus, nei cieli del Nord Italia un alone solare: tra i cristalli di ghiaccio un’interpretazione ricca di speranza [FOTO]

L’altro ieri nei cieli del Nord Italia è apparso un “alone solare“, nulla di trascendentale: si tratta di cristalli di ghiaccio a forma esagonale che fluttuando tra gli 8000 e 12000 metri scompongono la luce solare formando un’aureola a 22° dal sole in un cerchio perfetto. Tuttavia, proprio in questo cerchio perfetto un nostro affezionato lettore, Fulvio Crotti Spreafico, proveniente da Bergamo, una delle cittadine maggiormente martoriate dalla pandemia di coronavirus, ha individuato una chiave di lettura di speranza e davvero interessante, che vi riproponiamo di seguito insieme alle splendide immagini da lui stesso scattate.

“Voi credete nei “segni” in generale? Beh, se non ci credete qualche dubbio vi potrebbe venire, in che senso direte? L’altro ieri nei cieli del nord Italia, sopratutto nelle regioni più colpite dal covid19 è apparso un alone solare. Lo so lo so, io ne ho fotografati molti in questi anni e mediamente un paio all’anno compaiono: sono cristalli di ghiaccio a forma esagonale che fluttuando tra gli 8000 e 12000 metri scompongono la luce solare formando un’aureola a 22° dal sole in un cerchio perfetto!

Bene ieri ho seguito e fotografato il fenomeno per ben tre ore, rimanendo stupito dalla durata e dall’intensità del fenomeno che andava ad aumentare col passare del tempo!

Un segno? Forse…. lo l’interpreto come la chiusura di un bruttissimo periodo: è consuetudine dire “ho chiuso il cerchio” , si è conclusa una storia, cercando nel significato del cerchio una dimensione più spirituale, simbolicamente perfetto, nell’arte il cerchio rappresenta tutto ciò che è Celeste…L’anima, il cielo, l’illimitato, Dio presente.

Il cerchio simbolo del tempo ciclico che si ripete e immutabile all’infinito e universale, pronto a nuove rinascite, nel cristianesimo rappresenta l’eternità e nell’iconografia cristiana i tre cerchi

saldati tra loro simboleggiano la trinità, inoltre il cerchio simboleggiava in passato anche una protezione , usato come difesa a una città, templi o tombe per impedirne a nemici, demoni o anime malvagie di penetrarvi.

L’apparizione di questo splendido alone, sia di buon auspicio per tutti noi, per tutti quelli colpiti duramente nel ritrovare un minimo di serenità e speranza, per una nuova e tranquilla rinascita.”

E noi di MeteoWeb ci sentiamo di condividere lo stesso augurio, affinché il cerchio della pandemia con la sua morte e disperazione si chiuda e l’Italia e il mondo intero possano simbolicamente rinascere.