Il Coronavirus in Alto Adige si combatte con i cannoni spara-neve: generatore trasformato in sistema di igienizzazione

Partendo dalla tecnologia utilizzata per l’innevamento tecnico, Demaclenko, società del Gruppo High Technology Industries (HTI), ha trasformato un generatore neve in un sistema mobile di igienizzazione. Dalla Val Gardena a Bressanone, la soluzione è stata già adottata da numerosi territori

Un camion, un generatore neve collegato a una pompa, un serbatoio contenente perossido di idrogeno diluito. È questa la soluzione ideata da Demaclenko per sanificare strade e aree pubbliche nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19. Un sistema che, dopo i primi test positivi effettuati in sede a Vipiteno nelle scorse settimane e dopo aver ottenuto il via libera dell’Agenzia provinciale per la protezione civile è stato ora adottato da numerosi territori dell’Alto Adige, da Bressanone alla Val Gardena. Che hanno deciso di prepararsi alla fase 2 proprio partendo dall’igienizzazione delle strade.