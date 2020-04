È morta all’ospedale di Vipiteno, in Alto Adige, una bambina di 5 anni, affetta da coronavirus. La piccola della alta valle Isarco soffriva di gravissime patologie e da tempo era in cura, come apprende l’ANSA. Ieri – scrive il portale news Stol.it – le sue condizioni sono peggiorate e la bambina e’ stata ricoverata in ospedale, dove pero’ oggi e’ deceduta.