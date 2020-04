Altri due medici sono morti per l’epidemia di Coronavirus: si tratta di Edoardo Valli, ginecologo, e Nabil Chrabie, medico di famiglia. Il totale dei decessi è salito dunque a 107, secondo l’aggiornamento della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) che include anche i medici pensionati richiamati in servizio o comunque attivi per l’emergenza, medici in servizio e pensionati.