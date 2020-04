Coronavirus: i medici morti in Italia sono 109, 14mila gli operatori sanitari contagiati

Altri due nomi si sono aggiunti all’elenco dei medici morti per Coronavirus, aggiornato dalla Fnomceo, Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri.

Gli ultimi caduti sono Gianfranco D’Ambrosio, ginecologo e medico di medicina generale, e Gaetano Portale, specialista in Chirurgia generale, in Chirurgia vascolare e in Chirurgia toracica, ex primario di Chirurgia Generale.

Sono 14.066 i casi confermati di Covid-19 in operatori sanitari al 9 aprile 2020. L’età media degli operatori colpiti è di 48 anni e nel 32,5% si tratta di uomini: il dato emerge dall’aggiornamento epidemiologico dell’Istituto Superiore di Sanità.

Si tratta soprattutto di medici ospedalieri (1.022), medici di medicina generale/pediatri di libera scelta (117) e altri medici (335), infermieri e ostetrici (2.027), operatori socio-sanitari (1.466), altri professionisti (1.102), personale amministrativo (147). Il setting assistenziale dove si è verificata l’infezione è quello ospedaliero/118 (840), assistenza specialistica ambulatoriale (141), assistenza residenziale (370), case di riposo (467).