Altri tre medici sono morti in Italia a causa del coronavirus, portando il totale a 145. Lo riferisce Fnomceo, Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Le ultime vittime sono Alberto Santoro, medico di medicina generale, Pasqualino Gerardo Andreacchio, chirurgo specializzato in urologia in pensione, e Maddalena Passera, anestesista.