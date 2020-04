Coronavirus: altri 708 morti nel Regno Unito, verso mantenimento delle misure “fino a fine maggio”

Nelle ultime 24 ore nel Regno Unito sono morte altre 708 persone, portando il totale delle vittime del Coronavirus nel Paese a 4.313.

E’ il quarto giorno consecutivo in cui si registra il numero massimo di decessi. Il numero dei contagi accertati è salito a 41.903.

Secondo uno dei più autorevoli consiglieri del governo, il Regno Unito non sarà in grado di allentare le attuali misure di contenimento prima della fine di maggio: Neil Ferguson, dell’Imperial College di Londra, ha spiegato a BBC Radio che il governo sta studiando come introdurre gradualmente regole più rilassate. “Vogliamo passare a una situazione in cui, almeno entro la fine di maggio, siamo in grado di introdurre norme meno rigide, più basate sulla tecnologia e i test, rispetto al blocco completo che abbiamo ora. Si sta lavorando intensamente per capire come sostituire il distanziamento sociale molto rigoroso attualmente in atto con un regime basato su numerosi test, accesso molto rapido ad essi, tracciabilità dei contatti di chi si è ammalato“.