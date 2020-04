Coronavirus, l’andamento della pandemia nel Mondo: i DATI aggiornati. Trump vuole “pieni poteri” per riaprire il Paese

Oltre un milione e 900 mila casi di Coronavirus sono stati registrati in tutto il Mondo da quando, lo scorso dicembre, l’epidemia ha cominciato a diffondersi in Cina. Secondo i dati raccolti dalla Johns Hopkins University, i casi di positività al Covid-19 registrati sono 1.920.985, i decessi 119.686 e le guarigioni 453.145.

Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito dalla pandemia con 582.580 contagiati e 23.622 decessi. Seguono la Spagna (170.099 contagiati e 17.756 morti), l’Italia (159.516 e 20.465), la Francia (137.877 e 14.987), la Germania (130.072/3.194), il Regno Unito (89.571 e 11.347) e la Cina (83.302 e 3.345).

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rivendicato i pieni poteri per rimuovere il lockdown, in contrasto con diversi governatori ed esperti legali.

Nel corso della quotidiana conferenza stampa, la BBC riporta che Trump ha dichiarato che “decide il presidente degli Stati Uniti“, ma la Costituzione attribuisce ai Singoli stati dell’Unione il compito di salvaguardare la sicurezza e l’ordine pubblico.

Al momento 10 Stati sulla East e West Coast stanno pianificando la riapertura.

Il primo ministro Narendra Modi ha annunciato oggi l’estensione fino al 3 maggio delle misure di contenimento in India: “Le discussioni con i leader statali e i ministri hanno portato alla conclusione che il contenimento dovrà essere esteso. Alcuni stati hanno già deciso di estenderlo. Il Paese dovrà estenderlo almeno fino al 3 maggio“, ha affermato il leader in un discorso tv alla nazione.

Dal 25 marzo è in vigore nel Paese un severo confinamento a livello nazionale.

La Cina ha registrato nelle ultime 24 ore 89 nuovi casi di contagio del coronavirus nel Paese e nessuna vittima, secondo quanto riferito dalla Commissione nazionale della Sanità, citata da Reuters. Di questi nuovi casi, 79 sarebbero stati importati nella provincia di Heilongjiang, nel Nord-Est del Paese, ha spiegato la televisione di Stato cinese. Il numero totale dei casi confermati in Cina è salito così a 82.249, con un numero di decessi invariato rispetto a ieri, pari a 3.341.

Il Giappone ha registrato 311 nuove infezioni di coronavirus nel Paese e 7 vittime nelle ultime 24 ore.

Il totale delle persone contagiate sale così a 8.357: tra queste figurano anche 712 persone che hanno contratto il virus a bordo della nave da crociera Diamond Princess. Il bilancio totale delle vittime per il Covid-19 sale invece ad almeno 121.

La Corea del Sud registra 27 nuovi casi di coronavirus, 12 dei quali ‘importati’, e cinque decessi. Le autorità sanitarie, riporta l’agenzia Yonhap, “tengono sotto controllo le persone risultate nuovamente positive ai test per la Covid-19” dopo essere state dichiarate guarite. I dati ufficiali dei Centri di controllo e prevenzione delle malattie rilevano un totale di 10.564 casi di coronavirus nel Paese, 940 ‘importati’, e di 222 morti. Sono 7.534 i pazienti dichiarati guariti.

Qualche giorno fa Jeong Eun-kyeong, direttore dei Kcdc, aveva parlato di 91 pazienti che si riteneva fossero guariti dal coronavirus e che sono invece risultati nuovamente positivi ai test: è possibile, spiegava, che il virus si sia “riattivato” nei pazienti, e non che questi abbiano nuovamente contratto l’infezione.

Australia e Nuova Zelanda hanno deciso di mantenere le restrizioni imposte per contenere la pandemia, nonostante il forte calo nel numero dei nuovi contagi. Il primo ministro australiano Scott Morrison ha spiegato che servono ancora “diverse settimane” prima di poter procedere ad un allentamento delle misure prese per arginare l’epidemia. “La pazienza deve essere la nostra virtù“, ha detto Morrison. L’Australia, che ha una popolazione di 25 milioni di abitanti, ha registrato 63 nuovi casi di contagio negli ultimi due giorni, portando il totale a 6.366.

La Nuova Zelanda ha registrato solo 8 nuovi casi di contagio in 24 ore, aggiornando il suo totale a 1.072.