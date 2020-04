Coronavirus, Angela Merkel: “Non ne siamo affatto usciti, la Cina sia trasparente sulla genesi di Covid-19”

“Siamo solo all’inizio e non ne siamo affatto fuori“. Così Angela Merkel ha richiamato i suoi connazionali alla prudenza in occasione dei primi allentamenti delle restrizioni imposte nel paese per far fronte al dilagare del Coronavirus. Pur riconoscendo che molto è stato raggiunto grazie alle chiusure, Merkel ha esortato alla prudenza ed ha chiesto ai premier delle regioni tedesche di non allentare troppo rapidamente e troppo estensivamente le norme restrittive.

Angela Merkel esorta il governo cinese alla massima trasparenza sulla genesi del nuovo Coronavirus. “Più la Cina rende conto in modo trasparente della genesi del virus – ha dichiarato in conferenza stampa – meglio sarà per tutti sul pianeta” allo scopo di “trarne degli insegnamenti“.

E’ necessario restare “attenti e concentrati” . Il monito arriva dalla cancelliera Angela Merkel, mentre il paese inizia la riapertura dopo le restrizioni del Coronavirus. “La situazione che stiamo vivendo è ingannevole”, ha aggiunto, ricordando che “solo tra 14 giorni vedremo cosa significa l’apertura dei negozi”. Neanche per “un secondo” ci dobbiamo permettere di diventare “spericolati o sconsiderati”, ha aggiunto la cancelliera. Merkel ha quindi messo in guardia contro il rischio di un nuovo lockdown, sottolineando come sia necessario evitare di rientrare in una situazione di crescita esponenziale. Sarebbe “triste” dover annullare la revoca parziale delle restrizioni, ha osservato.