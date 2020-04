Coronavirus: annullata la processione di San Gennaro il 2 maggio a Napoli

A causa della crisi sanitaria determinata dal Coronavirus, a Napoli non avrà luogo quest’anno la processione che, tradizionalmente, si tiene nel pomeriggio del sabato che precede la prima domenica di maggio: l’evento si è sempre svolto a partire dal Duomo e fino alla chiesa di Santa Chiara, con la teca contenente il sangue e con il busto di San Gennaro, Santo Patrono di Napoli e della Campania, unitamente alle statue di alcuni Santi compatroni.

In questa occasione, in genere, si verifica l’evento della liquefazione del sangue del martire.