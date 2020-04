Coronavirus, annullato il Montreux Jazz Festival: è la prima volta da 53 anni

Il Montreux Jazz Festival ha annunciato che, a causa della pandemia da coronavirus, dovrà rinunciare alla sua edizione 2020. È la prima volta che accade in 53 anni di storia della manifestazione musicale svizzera. L’organizzazione ha comunicato stamane la propria decisione, esprimendo “profondo rammarico”. Ieri anche il Paléo Festival di Nyon (VD) aveva dovuto gettare la spugna. Il Montreux Jazz era in programma dal 3 al 18 luglio. La programmazione prevista sarà in parte spostata al 2021, quando l’evento musicale si svolgerà dal 2 al 17 luglio.