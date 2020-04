Coronavirus, Antonelli: “65% di sopravvivenza in più in terapia intensiva”

“I numeri delle terapie intensive sono in miglioramento. I ricoverati in 4 settimane in Lombardia sono 3.862. I dimessi 1.296, i degenti 1.340, con un 65% di sopravvivenza. Per il Lazio, con impatto piu’ contenuto, in un lasso di tempo simile abbiamo 424 pazienti. Un quarto e’ stato dimesso, un altro quarto e’ ancora degente, il tasso di sopravvivenza e’ identico, del 65%“. Lo ha detto Massimo Antonelli, direttore del dipartimento emergenza e rianimazione del policlinico Gemelli al punto stampa in Protezione civile. “Molto e’ condizionato dal grosso impatto che c’e’ stato sulle terapie intensive in Lombardia – ha spiegato – in altre aree invece la mitigazione ha potuto pesare di piu’ riducendo il flusso. Ma questo dato ci dice anche che la severita’ dei malati e’ simile, anche in due regioni con impatto diverso. Quindi le misure hanno funzionato bene per far si’ che anche un impatto importante sia piu’ contenuto, e l’efficacia delle terapie intensive puo’ portare a una sopravvivenza che, in malati cosi’ seri, e’ di tutto rispetto”.