Coronavirus, appello del Koch Institute in Germania: “Rispettate le restrizioni”

In Germania sono appena entrate in vigore le misure di allentamento delle restrizioni imposte per frenare la diffusione del Coronavirus, e il Paese sta registrando una risalita dell’indice di contagio: secondo i dati divulgati dal Robert Koch Institut, l’indice è risalito a 1, il che significa che ogni persona contagiata è in grado di infettarne un’altra.

E’ la prima volta che l’indice torna ad 1 da metà aprile, quando era sceso allo 0,7, per poi risalire progressivamente.

Il governo federale di Berlino e le regioni hanno in programma per giovedì nuove consultazioni che potrebbero determinare revoche delle norme di confinamento.

Lothar Wieler, presidente del Robert Koch Institute tedesco, ha fatto appello alla popolazione affinché si attenga alle misure messe in campo per rallentare la diffusione del Coronavirus: “Non vogliamo che il numero di casi aumenti di nuovo. Non vogliamo avere altri casi di Covid-19“, ha affermato Lothar Wieler.

Wieler ha sottolineato l’importanza delle regole di distanziamento sociale, in base alle quali “i cittadini devono mantenere una distanza di 1,5 metri dagli altri in pubblico” e ha precisato che “le mascherine dovrebbero essere indossate laddove il distanziamento non sia possibile“.