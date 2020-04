Coronavirus, Arcuri: “Siamo passati in una settimana da 330mila a 2,4 milioni di mascherine al giorno”

“Siamo passati in una settimana da 330.000 a 2,4 milioni di mascherine al giorno. I dati non sono più un segreto: da oggi sono online. Il nostro lavoro sarà verificabile giorno dopo giorno. Il periodo più difficile è alle spalle. Forniremo al più presto anche chi lavora nelle farmacie. Faccio però notare che non è il governo né il Commissario che deve rifornire per la vendita le 19.448 farmacie e le 6365 parafarmacie italiane“: lo ha affermato, in un’intervista a Repubblica, il Commissario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri, in riferimento alle polemiche sulla carenza di mascherine perfino negli ospedali.

“Due gruppi di imprese italiane, quelle delle filiera della moda e dell’igiene personale, hanno iniziato a produrre 450mila mascherine la settimana. Tra due settimane saranno 1.450.000. Con il nostro lavoro e la disponibilità delle imprese, stiamo dando vita a una filiera industriale che non esisteva nel nostro paese. Tra pochi giorni, alla fine del primo ciclo produttivo, le distribuiranno esclusivamente alla Protezione Civile. E la prima fornitura di 250.000 mascherine prodotte in Abruzzo l’azienda la regalerà alla sua regione“.