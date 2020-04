Coronavirus: in arrivo dalla Cina nuovo aereo cargo con materiale sanitario

“È in partenza oggi da Pechino con destinazione Milano Malpensa un nuovo aereo cargo speciale per l’invio di materiale medico-sanitario da destinare all’emergenza Covid-19 in Italia“: lo afferma in una nota l’ambasciata d’Italia a Pechino. “Operato dalla compagnia Neos con il sostegno del China-Italy Philantropy Forum e delle fondazioni italiane che lo compongono, il volo odierno si inserisce in un calendario sempre più fitto di spedizioni nell’ambito del ponte aereo sanitario organizzato dall’ambasciata d’Italia in raccordo con la Farnesina e il Dipartimento della Protezione Civile“. “Negli ultimi giorni, infatti, sono stati effettuati dalla Protezione Civile, con il coordinamento della rete diplomatico-consolare italiana in Cina, due convogli aerei da Shenzhen e uno da Canton, realizzati rispettivamente dalla stessa Neos e dall’Aeronautica Militare italiana. Lo scorso sabato, sempre da Canton, è decollato alla volta di Palermo un cargo della Regione Sicilia e nelle prossime ore è già in programma un nuovo volo ancora da Shenzhen“. “Nel complesso le operazioni di questi giorni hanno consentito di trasportare in Italia oltre tredici milioni di mascherine, 141 ventilatori, 43.000 tute speciali e altri dispositivi di protezione individuale. Si tratta di materiale in parte acquistato dalla Protezione Civile e in parte reso disponibile con il contributo delle donazioni di Snam, Ferrari SpA, Salone del Mobile di Milano/Shanghai, Municipalità di Pechino, Università di Wuhan, Cdpf – Fondazione di Cina per i Disabili, Beijing Kaiqi Cardiovascular Foundation e del governo cinese. Il ponte aereo dalla Cina all’Italia proseguirà nel corso della settimana con nuovi voli da Pechino, Shenzhen, Shanghai e Wenzhou“.