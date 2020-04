Coronavirus: “Aspettate per prenotare le ferie estive, per luglio e agosto non ci sono previsioni affidabili”

“Consiglio di aspettare a prenotare le vacanze estive. Per luglio e agosto attualmente nessuno può fare previsioni affidabili“: lo ha affermato Ursula von der Leyen in un’intervista a Bild, riferendosi all’emergenza Coronavirus.

La presidente della Commissione Ue ha anche commentato la decisione del governo tedesco di prevedere dei “buoni” per viaggi che non possono essere intrapresi a causa della pandemia: “In tutta Europa si possono chiedere soldi oppure un buono. Ma in questa crisi si richiede solidarietà a tutti: a chi ne ha le possibilità finanziarie direi di non richiedere i soldi, in modo da aiutare le imprese operanti nel settore a superare queste difficili settimane“.