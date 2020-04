Coronavirus, l’assessore Gallera: “Le persone che arrivano oggi in ospedale hanno delle condizioni meno gravi”

“Oggi il virus sembra essere meno aggressivo, perché probabilmente il fatto che ci sono state meno persone infettate ha ridotto la letalità e la virulenza, questo ci dicono alcuni esperti. Non a caso le persone che arrivano oggi in ospedale hanno delle condizioni meno gravi“: lo ha dichiarato l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, in collegamento con Mattino Cinque. “Quello che ci hanno raccontato è che il virus arrivato verso fine gennaio all’inizio creava qualche piccola polmonite ordinaria, uno stato febbrile o un’influenza non grave. Il fatto che poi si sia fortemente sviluppato e che tante persone ce lo avevano, poi, ha creato questa bomba atomica che è esplosa con grande virulenza“.

“Oggi si è un po’ indebolito. Ecco la strategia è fare in modo che rimanga ‘debole’. Il fatto che possa non trovare tante persone da infettare lo mantiene debole. Quindi la strategia deve essere assolutamente quella, andiamo con calma, sosteniamo i settori che ne hanno bisogno, c’è il grande nodo del trasporto pubblico locale che va gestito con una delicatezza e un’attenzione enorme, e poi riacquistiamo questa quotidianità sotto controllo“.