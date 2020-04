Coronavirus, AstraZeneca: “100 milioni di dosi di vaccino entro fine anno”

“Vogliamo essere pronti lanciare e fornire fino a 100 milioni di dosi” di vaccino entro la “fine dell’anno”. Lo afferma l’amministratore delegato di AstraZeneca, Pascal Soriot, con il Financial Times in merito all’accordo fra la stessa AstraZeneca e Oxford per produrre il vaccino Covid. Una collaborazione – mette in evidenza AstraZeneca – che “unisce l’esperienza dell’Università di Oxoford con le capacità di sviluppo, manifattura e distribuzione di AstraZeneca”.

Diversi sono al lavoro per il vaccino, come spiega l’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono 102, nel mondo, i vaccini per il Covid-19 in preparazione nei laboratori. Otto dei potenziali vaccini sono approvati per i test clinici, in aumento rispetto ai sette vaccini di quattro giorni fa. Il gruppo aggiuntivo è segnalato dalla Cina, ma non è chiaro se hanno iniziato le prove su soggetti umani come nel caso degli altri sette. Dei gruppi approvati per gli studi clinici sull’uomo, quattro provengono dalla Cina, uno dall’Inghilterra, uno dall’America e un altro è un gruppo combinato americano ed europeo. Lo studio dell’American National Institutes of Health (NIH) è stato il primo ad iniziare i test su soggetti umani il 16 marzo.