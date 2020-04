Coronavirus, l’astrofisica Patrizia Caraveo: l’umanità è andata “sulla Luna per scoprire la Terra”

La conquista della Luna “è l’evento più significativo del secolo scorso e ha molte lezioni da insegnarci” perché l’umanità è andata “sulla Luna per scoprire la Terra“: lo ha dichiarato ad Andreana d’Aquino, per AdnKronos, l’astrofisica Patrizia Caraveo, dirigente di Ricerca all’Istituto Nazionale di Astrofisica.

“L’avventura è iniziata con gli Stati Uniti alla rincorsa dell’Unione sovietica, la potenza che era partita prima ed era decisamente in vantaggio” spiega la scienziata di fama mondiale. “E’ stato l’orgoglio nazionale che ha spinto gli Usa a gettarsi a capofitto nell’impresa dove è emersa la loro capacità manageriale e organizzativa“.

Caraveo sottolinea che “gli americani vincono con un programma rischiosissimo che produce il suo primo grande risultato emotivo nella notte di Natale del 1968 quando la missione Apollo 8, la prima a portare astronauti intorno alla Luna, fotografa la terra che sorge. E’ una delle immagini più iconiche del programma Apollo“: quell’occasione rappresenta la “prima volta che l’umanità vede la sua casa così brillante e solitaria nel cosmo così nero e ostile. E’ un’immagine che muove le coscienze ed è una delle scintille alla base della nascita del movimento ecologista che si fa conoscere con il primo Earth Day il 22 aprile 1970“. Quest’anno, a causa dell’emergenza Coronavirus, “festeggiamo il cinquantenario della giornata della Terra con un evento mondiale ma online, ovviamente“.

“La storia della pandemia di Covid-19 è una storia molto complessa” che ha “una dimensione scientifica multidimensionale“, spiega ancora l’astrofisica ad Andreana d’Aquino per AdnKronos. Per “far luce su questa emergenza sanitaria“, partecipa “tutta la scienza, non solo ovviamente la medicina o la biologia, ma anche la matematica e la statistica“. Nelle ricerche scientifiche legate alla lotta al nuovo Coronavirus “c’è dentro la scienza spaziale con i satelliti di osservazione della Terra e di navigazione satellitare per le App per il tracciamento dei contagiati o la verifica di eventuali assembramenti“.