Coronavirus: addio all’autocertificazione per uscire di casa? Ipotesi solo per i viaggi interregionali nella fase 2

Forse potremmo presto dire addio all’autocertificazione per gli spostamenti ogni volta che usciamo di casa. Tra le ipotesi, sulle quali ragiona l’esecutivo, in vista della fase due che dovrebbe partire dal 4 maggio, l’autocertificazione potrebbe essere utilizzata solo per i viaggi interregionali. Ma, rimarcano fonti di governo, al momento rimane solo un’ipotesi. Ci si potrà spostare da una Regione e l’altra solo per comprovate esigenze lavorative – è dunque una delle ipotesi al vaglio- situazioni di necessità e urgenza e motivi di salute. Ma è difficile, precisa un’altra fonte di governo, che questa opzione venga adottata già dal 4 maggio: probabilmente gli spostamenti interregionali saranno consentiti solo più avanti.