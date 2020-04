Coronavirus: balzo di contagi e decessi in India, possibile proroga del lockdown

Boom di contagi da Coronavirus e vittime nelle ultime 24 ore in India: secondo il Ministero della Salute si sono verificati 35 nuovi decessi tra ieri ed oggi legati alla malattia, per un totale di 149, e 773 nuovi contagi per un totale di 5.194.

Il premier Narendra Modi aveva annunciato la chiusura per 21 giorni del paese il 24 marzo per cercare di contenere la diffusione del virus.

Il blocco dovrebbe concludersi il 14 aprile ma di fronte all’aumento dei casi le autorità di diversi Stati hanno indicato la loro preferenza per un’estensione o una revoca graduale delle misure.