Coronavirus: balzo nel Regno Unito, oltre 550 morti in 24 ore

Secondo i dati del Ministero della Sanità britannico aggiornati ad oggi, si è registrato un balzo di 563 morti in più per Coronavirus in 24 ore negli ospedali del Regno Unito, soprattutto in Inghilterra e a Londra, fino a un totale di 2.352.

I contagi passano da 25.150 a 29.474, con un picco di 4.324 più di ieri.

I test nel Paese sono saliti a 153.000 (quasi 10.000 al giorno).