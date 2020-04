Coronavirus: il numero di bambini contagiati potrebbe essere maggiore di quanto riportato

Secondo una ricerca pubblicata sul “Journal of Public Health Management and Practice” dall’Università della Florida del Sud e dall’Istituto femminile per l’indagine sociale indipendente, il numero di bambini contagiati dal Coronavirus potrebbe essere maggiore di quanto attualmente riportato.

Secondo lo studio, per ogni bimbo che necessita di terapia intensiva per COVID-19, ci sarebbero 2.381 bambini infettati.

Il calcolo è emerso da un rapporto del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie basato su oltre 2.100 piccoli contagiati in Cina. Secondo il registro nordamericano Virtual Picu (Pediatric Intensive Care Units) Systems, 74 bambini negli USA sono stati ammessi nelle terapie intensive pediatriche tra il 18 marzo e il 6 aprile per COVID-19, e altri 176.190 sono quelli che sono stati infettati durante il medesimo periodo di tempo.

Secondo i ricercatori, se fino al 25% della popolazione americana verrà infettata dal Coronavirus prima della fine del 2020, circa 50mila bambini con malattie gravi dovranno essere ricoverati in ospedale, tra cui 5.400 gravemente malati e che necessitano di ventilazione meccanica.