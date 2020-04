“Sono 21 i pazienti ricoverati al Centro Covid di Palidoro: 7 mamme e 14 bambini. Tre di questi sono in terapia intensiva, con quadro clinico simile e parametri vitali in miglioramento. In dimissione un paziente clinicamente guarito“: lo ha reso noto l’ospedale pediatrico Bambino Gesù sulla pagina Facebook ‘Salute Lazio’ dell’assessorato regionale alla Sanità.