Coronavirus, Banca mondiale: “Nel Sud Asia si rischia la peggior crisi degli ultimi 40 anni”

L’Asia meridionale deve intensificare l’azione COVID-19 per proteggere le persone e rilanciare le economie. Lo afferma la Banca mondiale nel suo aggiornamento. “Con le ricadute economiche globali innescate dalla pandemia di COVID-19, i governi del Sud Asia devono intensificare le azioni per frenare l’emergenza sanitaria, proteggere le popolazioni, specialmente le più povere e vulnerabili, e gettare le basi per una rapida ripresa economica“, si legge nell’ultimo Focus economico per l’Asia meridionale che anticipa una brusca crisi economica in ciascuno degli otto paesi della regione, causata dall’arresto dell’attività economica, dal collasso degli scambi e da un maggiore stress nei settori finanziario e bancario.Per il focus la situazione è quella con peggior performance nella regione negli ultimi 40 anni, con contrazioni temporanee in tutti i paesi del Sud Asia. In caso di blocchi nazionali prolungati e ampi – prosegue il focus- il rapporto avverte di uno scenario peggiore in cui l’intera regione subirebbe un tasso di crescita negativo quest’anno.

Per il focus della Banca mondiale l’impatto della pandemia colpirà duramente le persone a basso reddito, in particolare i lavoratori informali nei settori dell’ospitalità, del commercio al dettaglio e dei trasporti che hanno un accesso limitato o nullo alle reti sanitarie o di sicurezza sociale. Il rapporto rileva che lo shock per il COVID-19 rafforzerà probabilmente la disuguaglianza nell’Asia meridionale.

Come è avvenuto in tutta la regione, la perdita improvvisa e su larga scala di lavoro per chi è a basso reddito ha prodotto un esodo di massa di lavoratori migrati dalle città alle aree rurali. La paura è che molti di loro ricadano nella povertà. Sebbene non vi siano ancora segnali di una diffusa carenza di cibo, il rapporto avverte che una prolungata crisi COVID-19 può minacciare la sicurezza alimentare, specialmente per i più vulnerabili.

A breve termine, il rapporto della World Bank raccomanda di agire su sistemi sanitari deboli per sostenere i maggiori impatti dovuti a COVID-19, oltre a fornire reti di sicurezza e garantire l’accesso al cibo, forniture mediche e beni di necessità per i più vulnerabili. Per ridurre al minimo il contraccolpo economico a breve termine, il rapporto della Banca mondiale chiede l’istituzione di programmi di lavoro temporaneo per i lavoratori migranti disoccupati, l’adozione di misure di riduzione del debito per le imprese e gli individui e l’agevolazione doganale interregionale per accelerare l’importazione e l’esportazione di beni essenziali.

La Worl Bank stima che la crescita regionale del sud Asia scenderà a livelli fra l’1,8 e il 2,8 per cento nel 2020, in calo rispetto al 6,3 per cento previsto sei mesi fa. Sarebbe la peggior performance della regione negli ultimi 40 anni, con contrazioni temporanee in tutti i paesi dell’Asia meridionale. In caso di blocchi nazionali prolungati e ampi, il rapporto avverte della possibilità di uno scenario peggiore in cui quest’anno l’intera regione sud asiatica subirebbe un tasso di crescita negativo.