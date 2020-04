Coronavirus, Basilicata e Molise con “0 casi positivi” già per 3 e 8 giorni. Ma restano inspiegabilmente in lockdown

Ci sono due Regioni del Sud Italia, la Basilicata e il Molise, che oggi hanno raggiunto per l’ennesima volta il risultato di “0 casi positivi giornalieri” di contagio da Covid-19. Per la Basilicata (563 mila abitanti), era già successo il 14 aprile e il 20 aprile: è il 3° giorno. Per il Molise (306 mila abitanti) è addirittura l’8° giorno (6, 7, 13, 14, 16, 18, 23 e appunto oggi, 27 aprile). Anche nelle altre Regioni del Sud la situazione è molto incoraggiante (in Calabria, su 2 milioni di abitanti, ieri 1 solo caso e oggi appena 7!), e come possiamo vedere nella tabella in basso, siamo ormai tornati su livelli inferiori all’inizio del lockdown. Rimane inspiegabile il motivo per cui il Governo continua a lasciare chiuse anche dopo il 4 maggio molte attività nelle Regioni del Sud, che pure potrebbero ripartire ovviamente tenendo i confini chiusi con le altre Regioni più colpite del Centro/Nord dove oggi abbiamo il 98% dei nuovi casi giornalieri nazionali.