Coronavirus, prosegue il trend positivo in Basilicata: oggi solo 8 positivi su 602 test

In Basilicata sono stati 602 i test effettuati ieri: 594 sono risultati negativi e otto positivi al Coronavirus. In totale – secondo quanto reso noto dalla task force regionale – attualmente sono 245 i contagi confermati, tre in più dell’ultimo aggiornamento diffuso ieri. Nel bilancio si fa riferimento anche a 24 persone morte dall’inizio dell’epidemia e a 81 guariti. Sono invece 71 le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e Matera: sette sono in terapia intensiva. I lucani in isolamento domiciliare sono 174.

Fino a questo momento, in Basilicata, sono stati analizzati 7.470 tamponi, di cui 7.118 hanno dato esito negativo.