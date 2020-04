Coronavirus, buone notizie dalla Basilicata: su 285 test solo 5 casi positivi

Sono stati registrati 5 nuovi casi positivi di Coronavirus in Basilicata: in totale raggiungono quota 219.

La task force regionale comunica che “ieri sono stati effettuati 285 test, di cui 280 sono risultati negativi e 5 positivi“. Ai 219 positivi vanno aggiunte nel complesso “25 persone decedute e 122 guariti“. Attualmente i pazienti ricoverati presso strutture ospedaliere lucane “sono 64, mentre i lucani in isolamento domiciliare sono 155“.