Coronavirus, ottime notizie dalla Basilicata: ieri “zero contagi”

Nessun caso di positività al coronavirus è stato rilevato ieri in Basilicata, su 287 tamponi esaminati, mentre due persone sono guarite. Sono i dati del bollettino quotidiano della task force sanitaria. Nel complesso in Basilicata, i casi attualmente positivi di Covid-19 sono 217 (-2), sono 25 le persone decedute e 124 (+2) i guariti. I ricoverati restano 64 di cui 7 in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 153 (-2). Dall’inizio dell’emergenza in Basilicata sono stati analizzati 10364 tamponi. Riepilogando il triste conteggio delle persone decedute, negli ospedali lucani sono morte 25 persone: nove di Potenza, due di Paterno, due di Rapolla, due di Matera, due di Avigliano, una di Spinoso, Moliterno, Villa d’Agri, Irsina, Montemurro, Pisticci, San Costantino Albanese, Tursi.

Oltre alle persone morte negli ospedali di Potenza e Matera, va aggiunta una donna anziana deceduta in una struttura residenziale in provincia di Salerno. Per completezza statistica, ai casi attuali rilevati nella regione lucana vanno aggiunti altri otto diagnosticati in regioni vicine (si tratta di lucani residenti in Basilicata e in isolamento domiciliare) e tre casi riguardanti cittadini della Puglia e della Campania.