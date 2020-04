Coronavirus, BBC: la Norvegia ne uscirà per prima, l’Italia 31ª in classifica

La BBC ha elaborato e pubblicato una classifica dei Paesi in grado di riemergere più velocemente dalla crisi economica provocata dalla pandemia di Coronavirus.

Su 130 Paesi, al primo posto figura la Norvegia, seguita da Danimarca, Svizzera e Germania, mentre l’Italia è al 31° posto. Gli Stati Uniti occupano la 9ª posizione, il Regno Unito la 10ª, mentre la Francia è 14ª e la Spagna 23ª.

Agli ultimi 3 posti troviamo Haiti, Venezuela ed Etiopia.

Per elaborare l’elenco la BBC si è basata sull’indice di resilienza globale 2019 della compagnia assicurativa FM Global, che classifica la capacità di resilienza delle aziende in 130 Paesi, sulla base di fattori come stabilità politica, governo societario, ambiente di rischio e logistica e trasparenza della catena di approvvigionamento.